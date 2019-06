Computerkup fra teorilokale

Vejen: Natten mellem torsdag og fredag blev der begået et indbrud i et undervisningslokale på Arnfredsvej i Vejen.

Her lykkedes det tyvene at sparke en dør op til et teorilokale og at stjæle 11 computere - alle af mærket Lenovo.

Måske var tyvene blevet forstyrret, for yderligere syv computere havde de efterladt udenfor under åben himmel. De er alle blevet ødelagt, da de i nattens løb har stået efterladt i et regnvejr på stedet.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt mellem torsdag klokken 23.00 og fredag klokken 06.13.