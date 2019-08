ASKOV: I en bolig på Baslund i Askov er en indbrudstyv stukket af med to computere af mærket HP, en MacBook computer og diverse smykker. Politiet oplyser, at tyven har skaffet sig adgang til huset ved at afliste en rude i et vindue i perioden mellem søndag d. 21. juli og torsdag d. 1. august. Computerne fra HP kan kendes ved, at der er figurerer en surfer på dem. MacBook'en er prydet af klistermærker af forskellige fodboldspillere.