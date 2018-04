Civil anholdelse på landevejen

Vester Torsted: Hvordan det var lykkedes en borger ved Vester Torsted at bringe en personbil til standsning og anholde en beruset bilist på Ribe-Vejle Landevej kort før midnat lørdag aften, melder politiets døgnrapport ikke noget om.

Men det lykkedes vedkommende både at tilkalde politiet og at forhindre den berusede bilist i at tage flugten. Politiet blev forklaret, at den anholdte havde været til fare for andre bilister på landevejen.

Alkometeret kom i brug, og så måtte vedkommende efterfølgende afgive en blodprøve. Nu er han blevet sigtet for spirituskørsel. Den sigtede er en 52-årig mand fra lokalområdet.