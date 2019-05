Rødding: Tirsdag den 14. maj er der mulighed for at møde Carl Holst og høre om hans nye bog "Carl - prisen for et liv i politik."

Arrangementet begynder klokken 19 på Rødding Højskole, hvor han vil fortælle om sin opvækst i Rødding, kærligheden for partiet Venstre, lokalpolitik, den turbulente tid som minister og meget mere.

Det bliver en aften, hvor man kan blive klogere på politikeren og privatpersonen Carl Holst samt de indre tandhjul i det politiske maskineri.

Deltagelse i arrangementet er gratis, og alle er velkomne. /DAN