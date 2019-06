Carl Holst: Fra folketingsmedlem til ekspert

Rødding: Carl Holst har vendt ryggen til dansk politik - og stillede ikke op til folketingsvalget.

Carl Holst's farvel til Christiansborg betyder dog ikke, at han i stedet kunne nyde grundlovsdagen, valgdagen og fars dag hjemme i familiens skød i Rødding. Hans mangeårige kendskab til regional- og landspolitik var der nogen, som efterspurgte.

Carl Holst tog turen til København midt på onsdagen, hvor det blev til lidt mad med Venstre-kolleger. På valgaftenen sidder Carl Holst i Danmarks Radios P1-valgstudio sammen med studieværter, valgforskere og eksperter.

- Tænk sig at for et år siden blev jeg anklaget for alt muligt og at være politiserende. Nu er jeg ekspert, lyder det med et grin fra Carl Holst.

Inden resultaterne blev kendt, udtrykte Carl Holst en tro på, at Venstre vil få et godt valg.

- Det har været en god valgkamp for Venstre. Men jeg er mere bekymret for det borgerlige Danmark. Dansk Folkeparti står til en halvering, og også Liberal Alliance ser ud til at få tilbagegang, så det ligner, at rød blok kan danne regering, mener Carl Holst.

Hvordan ser du spekulationerne om en SV-regering?

- Det er klart, at hvis Mette Frederiksen ikke kan få tingene til at gå op med hendes støttepartier, så kan der opstå en mulighed. Men det har altså også en snert af, at nogen vil sno sig i håbet om at blive ved magten. Hvis man er bagud 3-0 i fodbold, så får man nok også et passende svar, hvis man spørger, om det ikke ville være en god ide bare at spille uafgjort, mener Carl Holst.