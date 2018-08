Brørup: Natten til onsdag klokken 00.26 stoppede politiet en knallertkører i Nørregade ved byskiltet til Brørup. Manden kørte på en lille knallert og syntes at være påvirket. Derfor kom narkometeret i brug, og det gav et fingerpeg om, at vedkommende var påvirket af cannabis. Derfor blev han anholdt og kørt på hospitalet for at få taget an blodprøve.

Nu er han blevet sigtet for narkokørsel. Den sigtede er 28-årig mand fra lokalområdet.