Campus Vejen vil bygge bro mellem de unge og erhvervsuddannelserne

Nyt arrangement fra Campus Vejen skal inspirere undervisere og vejledere til at samarbejde med virksomhederne. Målet er at åbne de unges øjne op for karriemulighederne efter en erhvervsuddannelse.

Formålet med arrangementet, fortæller Karsten Vium Strandridder, er at inspirere efterskoler og grundskoler, men også virksomheder og erhvervsuddannelser i Vejen, til at samarbejde med hinanden. Samtidig er det forhåbningen - hvis det lykkes at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse - at de vil finde Vejen Kommune et interessant sted at uddanne, arbejde og bosætte sig i.

- Behovet for at synliggøre erhvervsuddannelserne for de unge mennesker er generelt rigtig stor. Jeg tror, det er almindeligt kendt, at virksomhederne skriger efter erhvervsuddannede, siger Karsten Vium Strandridder, leder af Campus Vejen.

Regionale projekter

Til Skab Broen vil deltagerne stifte bekendtskab med to regionale projekter, der udvikler nye modeller for samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Det skal inspirere andre undervisere i kommunens grundskoler til lignende tiltag. Det ene projekt hedder Industrien som karrierevej, og det har til formål at synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej. Det andet projekt er E2E - fra efterskole til erhvervsuddannelse - og det vil udvikle nye former for samarbejde mellem efterskoler, virksomheder og erhvervsuddannelser.

- Der er behov for at tænke nyt omkring brobygning. De unge skal have de bedst mulige betingelser for at vælge den uddannelse, som passer til dem. Derfor skal brobygning bidrage til at vise nye indsigter, oparbejde viden om - og ikke mindst skabe interesse for - de mange karrieremuligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne. Campus Vejen håber, at dagen vil bidrage til at inspirere mange andre undervisere til at gå i gang med skole-virksomhedssamarbejde, siger Karsten Vium Strandridder.