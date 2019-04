Caféejer anholdt på åben gade: - Det er et udtryk for magtmisbrug og racisme

Vejen: - Jeg har overhovedet ikke noget imod, at politiet passer sit arbejde, men den oplevelse, jeg havde tirsdag aften, da en politibetjent vred armen om på mig, pressede mig op ad muren ved Crazy og gav mig håndjern på, er et eksempel på en betjents magtmisbrug og et udtryk for racisme. Den pågældende betjents tjenestenummer vil jeg aldrig nogensinde glemme, og jeg har efterfølgende indgivet en klage over den betjent.

Ordene og anklagen kommer fra Vejens ny caféejer, Christopher Pinder, som stammer fra Jamaica, og som netop har åbnet Pinder's Café i Søndergade. Tirsdag aften havde han netop lukket og slukket og låst døren i caféen og var begyndt at gå hjem ad Søndergade, da en politibil kørte op på siden af ham.

- Betjenten sagde, at jeg skulle stoppe. Det gjorde jeg ikke, for jeg ville først havde at vide, hvorfor. Jeg fik ingen anden forklaring end, at når politiet siger stop, så skal man stoppe.

Er jeg mistænkt for noget, ville Christopher Pinder gerne vide, og fik så besked på at tage sine hænderne op af lommerne og opgive sit navn, fødselsdato og adresse.

Men det nægtede Christopher Pinder, og fik så at vide, at hvis han nægtede at fortælle politiet navn og adresse, ville han blive anholdt.

- Da var det, at den pågældende betjent blev voldelig. Han vred min arm om og pressede mig op ad muren, siger Christopher Pinder, som fik håndjern på og blev visiteret.