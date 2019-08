Café Noget Særligt og VIC skal drive ny café

Vejen Kommune modtog ingen tilbud, da driften af cafeen ved det nye bibliotek blev sendt i udbud. Derfor har økonomiudvalget nu godkendt, at der indledes et samarbejde med Café Noget Særligt og Vejen Idrætscenter om at drive cafeen.

Vejen: På sit møde tirsdag godkendte kommunens økonomiudvalg et forslag om, at der skal arbejdes videre med, at driften af cafeen ved det nye bibliotek i Alfa Tower på Vestergade bliver et samarbejde mellem Café Noget Særligt, der lige nu ligger på Lindegade, og Vejen Idrætscenter. I begyndelsen af året sendte kommunen driften af cafeen i udbud, men da udbudsfristen udløb, havde kommunen ikke modtaget nogen tilbud. Med henvisning til udbudsloven giver det så Vejen Kommune mulighed for at forhandle med en enkelt aktør, som kommunen finder egnet til forpagtningsopgaven. Forvaltningen havde i et oplæg til økonomiudvalgsmødet lagt op til, at udvalget godkendte, at der bliver indgået et samarbejde mellem Socialpsykiatrisk Center, som cafeen i Lindegade hører under, og Vejen Idrætscenter. Og det er altså nu sket.

Café Noget Særligt Beskæftigelsestilbuddet Platform, som Café Noget Særligt er tilknyttet, er et tilbud, der er etableret i samarbejde med Integration & Beskæftigelse og Socialpsykiatrisk center.Det er et tilbud til borgere med psykiske lidelser, som har til sigte at skabe et fundament for udvikling af arbejdsidentitet, recovery og øget livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse, socialpædagogisk støtte og socialt fællesskab.



Café Noget Særligt åbnede i Lindegade 10 i marts 2011.

Fra Lindegade til Alfa Tower Det nye samarbejde betyder, at Café Noget Særligt skal flytte fra Lindegade til den nye café, hvor der åbnes den 1. oktober. Det vil så være Café Noget Særligt, der bliver forpligtet til at sikre, at der er bemanding i cafeens nuværende åbningstid og med den nuværende socialpædagogiske støtte, mens det bliver Vejen Idrætscenter, der får ansvaret for driften af cafeen. Et eventuelt under- eller overskud vil dog ikke komme til at gå ud over Vejen Idrætscenter. - Samarbejdet er baseret på en non-profit aftale for Vejen Idrætscenter. Det betyder, at Vejen Idrætscenter driver cafeen i et særskilt regnskab, og eventuelt overskud eller underskud ikke belaster idrætscentrets øvrige økonomi, hedder det i indstillingen til medlemmerne af økonomiudvalget.

Glæde i cafeen Hos Café Noget Særligt vækker det glæde, at der bliver mulighed for at flytte fra den nuværende adresse, der er en smule gemt, og til Alfa Tower, hvor endnu flere potentielle kunder kan komme forbi. - Borgerne har længe udtrykt ønske om større lokale og en bedre placering, fortæller Charline Bossen, der er leder af Socialpsykiatrisk Center. Hvordan alt det praktiske omkring driften af den nye café skal løses, skal Café Noget Særligt og Vejen Idrætscenter nu blandt andet til at finde ud af.

Bestyrelsen drøfter Jakob Sander, der er direktør i Vejen Idrætscenter, fortæller, at idrætscenteret har haft flere fælles snakke med folkene bag Café Noget Særligt om samarbejdet. - Vi har jo mange års erfaring i at samarbejde med mange forskellige grupper, siger Jakob Sander. Hvordan det endelige samarbejde kommer til at se ud, er dog ikke på plads endnu. - Den endelige beslutning med hensyn til vores indsats bliver først besluttet på bestyrelsesmødet den 28. august, siger Jakob Sander, der dog godt kan forstå, at Café Noget Særligt gerne vil flytte til en bedre beliggenhed. - Det, synes jeg, er meget positivt - at de kommer mere frem i lyset, siger Jakob Sander.