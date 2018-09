C.S. Pølsemageri udvider endnu engang

Vejen: Der er gået mange pølser over disken, siden slagter Christian Dypping Schröter for tre år siden besluttede sig for at åbne sit eget pølsemageri på Esbjergvej. Det var på blot 17 kvadratmeter, for han var spændt på, om det kunne løbe rundt. Det kunne det, så allerede året efter måtte han udvide butikken, der foruden pølsemageriet er en slagterbutik med alt, hvad man kan forvente en rigtig slagter har at byde på - lige fra store bøffer til forskelligt tilbehør og salater.

Nu har han så måttet udvide endnu engang, for som han forklarer, kan det snart begynde at knibe med at kunne følge med. Derfor er han også på nippet til at skulle have endnu en medarbejder på lønningslisten. Ja, han ville også gerne, om det kunne lade sig gøre at få en lærling.

- Min far, der er uddannet slagter i Flensborg, hjælper også til i butikken, og så har jeg yderligere fire ungarbejdere. Kunderne går meget op i, at de kan se, at det, som de køber her, også bliver fremstillet her. Og det kan de med min ny udvidelse af butikken, der nu er vokset til 150 kvadratmeter.