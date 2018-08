Flere byrådsmedlemmer kritiserer Jakob Borgengaards (EL) beslutning om at sove i telt efter budgetforhandlingerne på Nymindegab Kro. En latterlig udmelding, lyder det fra DF. SF kalder beslutningen for et stunt, og K mener, at udmeldingen er populistisk.

Vejen Kommune: Jakob Borgensgaard (EL) bliver formentlig det eneste byrådsmedlem, der skal sove i telt efter budgetforhandlingerne på Nymindegab Kro.

Flere byrådsmedlemmer forstår ikke kollegaens beslutning. Én af dem er Anker Ulsdal (SF).

- Jeg kunne ikke drømme om at følge Jakobs eksempel. Vi arbejder meget seriøst og hårdt i byrådet for at få vores gode kommune til at løbe rundt til alles bedste. At vi så har en enkelt overnatning på et hotel under noget, der er så vanskeligt og intenst som budgetforhandling, det er der intet mærkeligt i, siger han og fortsætter:

- Det koster os et meget lille beløb. Vi er vældig sparsommelige i Vejen Kommune, og det er helt, som det skal være. Hvis Jakob tænker så meget på kommunens økonomi, må jeg foreslå, at han cykler til Nymindegab. Nej, jeg betragter hans forslag som et stunt, og jeg synes, vi har alvorligere problemer at snakke om.

Anni Grimm (DF) har kun hovedrysten tilovers for Jakob Borgensgaards udmelding.

- Min umiddelbare reaktion er, at det er latterligt. Helt ude i hampen faktisk. Der vil altid være nogle, der synes, at byrådsmedlemmer bare skal have det helt elendigt, og de skal ikke bruge nogle penge. Min holdning er, at vi udfører et vigtigt stykke arbejde for samfundet, og vi er så sparsommelige i Vejen Kommune, at jeg ikke synes, der er noget at komme efter. Tværtimod synes jeg, at Jakob fjerner fokus fra de meget alvorlige og vigtige beslutninger, vi skal tage, lyder det fra Anni Grimm.