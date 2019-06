Byrådsmedlem: Linkogas misligholder regler om lånegaranti

I otte måneder af løsgængeren Anni Grimm gjort opmærksom på, at Linkogas har manglet at orientere Vejen Byråd om større investeringer samt indsende vedtægter.

Vejen Kommune: - Det har simpelthen været nødvendig at få trådt i klaveret. Det kan godt være, at nogen har en fornemmelse af, at der er tale om regelrytteri. Men der skal altså være orden i tingene. Og det gælder også for Linkogas.

Sådan lyder det fra byrådsmedlem Anni Grimm, som i otte måneder har påpeget, at biogasanlægget Linkogas vest for Rødding har misligholdt bestemmelserne omkring en kommunal lånegaranti.

Tilbage i oktober konstaterede Anni Grimm, at Linkogas' vedtægter ikke er godkendt af Vejen Byråd, og at biogasselskabet heller ikke har forelagt byrådet de større investeringer, som er i gang. Linkogas er i øjeblikket i gang med en udvidelse til over 100 millioner kroner.

Linkogas har et lån i Kommunekredit på fem millioner kroner, som Vejen Kommune har stillet garanti for.

- Der er nu forløbet næsten otte måneder, uden at sagen er kommet et skridt nærmere. Min tålmodighed har nået sin grænse. Ingen af forudsætningerne for långivningen ses at være opfyldt, og både kommunens garanti såvel som det bevilgede lån fra Kommunekredit synes således at være udmøntet under urigtige vilkår. Hvordan stillet det byrådets medlemmer, og hvordan stiller det Vejen Kommune i forhold til Kommunekredit. Og bør Kommunekredit ikke orienteres, fremgår det af en skrivelse fra Anni Grimm.

Anni Grimm har samtidig bedt om at få sagen på byrådets dagsorden i næste uge. Samtidig har hun tilkendegivet at ville sende sagen videre til anden myndighed, hvis der ikke kommer skred i sagen.