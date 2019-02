Byrådskolleger: Vi er ikke blevet truet, men tonen er hård

- Disse kommentarer har ikke bekymret mig eller givet mig mindre lyst til at arbejde politisk. Jeg synes, det er rystende, at borgmesteren har modtaget trusler. Jeg kunne forstå, hvis han blev truet i en børnesag, hvor kommunen ikke har gjort det godt nok, og hvor der er sket tragiske ting. Men at borgmesteren trues i en vejsag, hvor der er sat høballer op og lagt sand ud på kørebanen - og at han oven i købet må gå rundt med en overfaldsalarm - det er simpelt hen rystende!

En rundringning, som JydskeVestkysten har foretaget, viser, at ingen af de politiske gruppeformænd har modtaget trusler i forbindelse med deres byrådspolitiske arbejde. Flere peger til gengæld på, at tonen på sociale medier og i private beskeder, leveret via tekstbeskeder på mobiltelefonen, er hård.

Det er nogle af de ord, de politiske gruppeformænd i Vejen Byråd bruger, når de bliver bedt om at kommentere det faktum, at Vejens borgmester, Egon Fræhr (V) er blevet truet på livet i forbindelse med den politiske behandling af sagen om Skovgårdsvej.

Spyttet i ansigtet og kaldt landsforrædder

Maya Ryom fra Enhedslisten, som er nyt medlem af Vejen Byråd, er også rystet over truslerne mod borgmester Egon Fræhr.

Hun kalder situationen uartig og uanstændig og oplyser, at hun - før hun blev valgt ind i byrådet - har oplevet at blive svinet til på det groveste.

- Dengang Enhedslisten lige havde fået en afdeling i Vejen, stod jeg i 2016 ved et open-by-night-arrangement i Vejen by og delte politiske foldere ud. Pludselig kom en mand hen til mig og spyttede mig i ansigtet, hvorefter han kaldte mig "tyskertøs", "landsforrædder", "feltmadras" og meget mere. Det var meget voldsomt, og jeg måtte lige om bag boden og vræle lidt. Mens jeg stod der, tænkte jeg, at jeg havde to muligheder: At opgive mit politiske arbejde eller kæmpe videre, og jeg valgte heldigvis det sidste, lyder det fra Maya Ryom.

Løsgænger Anni Grimm kalder truslerne mod borgmester Egon Fræhr for (citat:) "fuldstændigt utilstedeligt" og siger:

- Man har lov til at være uenig i en sag, men det er bestemt ikke i orden, at personer, som er valgt til at varetage et offentligt hverv, skal trues på den her måde.

Martin Boye fra Liberal Alliance tager også skarpt afstand fra truslerne mod Vejens borgmester og påpeger, at folkestyret er truet, når personer, som frivilligt er indstillet på at bruge masser af familietid på det politiske arbejde, trues på livet i forbindelse med den opgave, de har påtaget sig.

Anker Ulsdahl fra SF er chokeret over, at borgmesteren har modtaget trusler, og siger:

- Tænk, at nogen kan synke så lavt, at de kan finde på det. Jeg er virkelig forarget og ryster over det, der er sket i en så gemen sag, som en vejsag jo er.