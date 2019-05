VEJEN KOMMUNE: Vejen Byråd holdt møde tirsdag eftermiddag. Mødet tog kun en halv time, og 21 punkter blev godkendt - hovedparten af dem uden debat. Her kan du læse nogle af beslutningerne:

* Budgetopfølgning: Efter 1. kvartal ser det ud til, at kommunens økonomi har det godt. Der er et overskud på 2,3 millioner. Overskuddet er skabt under punktet finansiering og finansforskydninger. Der er behov for tillægsbevillinger på blandt andet serviceområdet, overførselsområdet og anlægsområdet.

* Lokalplan i høring: En lokalplan og et kommuneplantillæg skal i høring blandt borgerne. Planerne gælder et rekreativt område ved Kongeåen i Skodborg, hvor Vejen Fodboldgolf ønsker at udvide.

* Vinterregning betales: Byrådet har bevilget en tillægsbevilling på 5,4 millioner kroner til vintervedligeholdelse. Fremadrettet skal forbruget på området justeres via kommunekassen.

* Penge til færdiggørelse: Byrådet har frigivet 1,125 millioner kroner fra budgettet til af færdiggøre områder i forbindelse med byggemodning.

* Cykelsti anlægges: Byrådet har givet en anlægsbevilling på 6,637 millioner kroner til etablering af en cykelsti syd om Askov, og der igangsættes en ekspropriation. Udvalgsformand Vagn Sørensen (V) redegjorde på mødet for den vellykkede borgerinddragelse og oplyste, at planerne om at udstykke boliger i forbindelse med projektet ligger i dvale.

* Spildevandsplaner udvides: Et tillæg til spildevandsplanen i Hovborg, Lindknud og Holsted blev godkendt efter en høringsfase uden borger-reaktion. Tillægget gør det muligt at etablere en transportledning til spildevand mellem byerne. Et tillæg til spildevandsplanen i Brørup blev også godkendt efter høring uden borgerreaktion. Tillægget følger op på, at områderne, hvor Landbogården og TBS lå, gøres til boligområder.

* Licitation godkendt: Opførelsen af den nye genbrugsplads i Vejen har været i licitation. Hans Frisesdahl A/S gav det billigste tilbud og får opgaven. Tilbuddet lød på 16.084.125 kroner inklusiv moms.

* OK til løsningsmodel: Der arbejdes kommunalt på at løse pasningsproblematikken i Askov. Udvalget for Skoler og Børn har nu byrådets opbakning til at undersøge, om det er muligt at etablere midlertidig pasning i SFO-lokalerne på den lokale skole. Samtidig undersøges det, hvad det vil koste at opføre moduler ved den lokale børnehave.

* Frihed i folkeskolen: Rødding Skole, herunder filialen Lintrup Børnecenter, får lov til at ændre på timetallet i et rammeforsøg, der skal give skolen mere indflydelse på fordeling af timer og mere frihed med hensyn til arbejdet med at evaluere eleverne. Undervisningsministeriet gjorde det i marts muligt for folkeskoler at ansøge om at være med i forsøget.