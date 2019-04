Skærpet pligt

Af beredskabsplanen konstateres det, at offentligt ansatte har skærpet underretningspligt. Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang omkring et barn. Har en medarbejder mistanke eller konkret viden om, at et barn har været udsat for overgreb, skal nærmeste leder underrettes.



Lederen vurderer herefter oplysningerne og sørger for, at de nødvendige handlinger gennemføres.



Det bemærkes dog i planen, at en medarbejder i henhold til lovgivningen har et personligt ansvar. Det betyder at man skal sørge for, at en mistanke eller viden om, at et barn udsættes for overgreb, bliver videregivet til Børn & Ungeenheden.