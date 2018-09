Flere dagligvarekæder står på spring for at etableret sig i ejendommen Industrivej Vest 2. Indehaveren Søren Sørensen mener, at byrådets beslutning er gammeldags og med til at bremse handelslivets udvikling.

- Jeg har bokset med Vejen Kommune i flere år. Jeg synes ganske enkelt, det er en gammeldags holdning at indtage, når man er bange for, hvad der kan ske med dagligvarehandelen i bymidten, hvis der kommer et butikscenter i Vejen Vest. Jeg er sikker på, at det tværtimod vil styrke udviklingen og være med til at trække endnu flere kunder fra et større opland til Vejen, mener Søren Sørensen.

Flere dagligvarekæder står på spring for at købe grunden. Rema 1000, som er i pladsmangel inde i bymidten, er stærkt interesseret at flytte til Industrivej Vest.

I forbindelse med sagsforløbet høringen vedrørende lokalplan 298 har administrationen i Vejen Kommune erklæret sig enig i, at en dagligvarebutik ville kunne styrke kundegrundlaget i området.Men alligevel anbefales det fortsat, at der ikke gives mulighed for etablering af dagligvarebutikker i området, da en dagligvarebutik vil kunne få negativ indvirkning på midtbyens butikker. Det vurderes ikke mindst på baggrund af flere detailhandelsanalyser fra ICP A/S - Institut for Center Planlægning samt høringssvaret fra Vejen Handelsstandsforening, som konstaterer, at et butikscenter i Vejen Vest vil have negative konsekvenser for handelslivet i bymidten.

Skousen er klar

Også Skousen-kæden er parat til at rykke til området i Vejen Vest.

Skousen betinger sig dog, at der skal være en dagligvareforretning i området. På vegne af Skousen har Lantau Capital ApS, som er franchise-rettighederne for Skousen i Vejen, i et høringssvar også argumenteret for, at et butikscenter med dagligvare- og detailhandel vil styrke handelslivet i Vejen.

- Hvis man kigger på byer som Varde, Tarm og Skjern, så har man her valgt at give muligheder for butikscentre i udkanten af byerne. Jeg synes, det er at bremse udviklingen, når Vejen Kommune og Vejen Handelsstandsforening bliver ved at holde fast i, at bymidtens butiksliv vil blive ramt negativt. Så er man ikke dygtige nok, og i stedet burde man se på mulighederne for at være med til at udnytte den kundetilstrømning, der helt sikkert vil ske med et butikscenter, tilføjer Søren Sørensen.

- Der vil selvfølgelig være dem, som mener, at jeg kun fremfører mine argumenter for et center i Vejen Vest, fordi jeg vil sælge min ejendom. Men det er altså min oprigtige mening, at Vejen vil komme styrket ud af en etablering med et butikscenter i Vejen Vest, konstaterer han.