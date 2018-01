Byråd holder fast i nej til aftale med lærerne

VEJEN: Et stort, stort flertal i Vejen Byråd siger fortsat nej til at indgå en aftale med skolelærerne.

Enhedslisten forsøgte på det første møde i det nye byråd tirsdag eftermiddag at få åbnet op for en mulighed for en aftale med Danmarks Lærerforening. Carina Bruhn, der er indkaldt som stedfortræder for Jakob Borgensgård, appellerede til partierne bag konstitueringsaftalen om at tænke sig om en ekstra gang.

- Det kan undre, at 25 ud af 27 byrådsmedlemmer - nogen mere end andre - siger nej til en aftale med lærerne. Vi synes, at man skal tænke sig om igen, så man ikke kommer til at sige nej til noget, man ikke kender. Hvis der kan indgås en aftale med lærerne, som kan være til gavn for det samlede skolevæsen, bør økonomiudvalget bekyndiges til at indgå en sådan, mente Carina Bruhn.

Enhedslisten har samtidig konstateret, at Vejen Kommune i 2015 indgik en aftale med fagforbundet HK.

De efterfølgende indlæg fra en række andre af byrådets medlemmer blev dog næsten en ensidig affære. Venstres Vagn Sørensen konstaterede, at alle medarbejdere i kommunen er lige værdsat, og at der derfor ikke indgås særaftaler. Partifællen Jørgen Lastein fastslog, at der rundt på skolerne er fundet frem til velfungerende løsninger. Det viser den vilje, der er tilstede hos både lærere og ledere.

Morten Thorøe (V) fulgte op:

- Lærerne er motorerne rundt på skolerne. Når vi ikke vil indgå en aftale med lærerne, så er det ikke et udtryk for, at vi ikke vil tale med lærerne. Hvordan der skal arbejdes på skolerne, lader vi være op til lederne i samspil med lærerne, sagde Morten Thorøe.

Jørgen Thøgersen fra Socialdemokratiet konstaterede, at når nej'et til et aftale med lærerne er skrevet ind i konstitueringsaftalen, så er det ikke noget, der er groet i Socialdemokratiets have.

- Ved konstitueringsforhandlinger giver og tar' man. Dermed ikke sagt, at det centralistiske er det rigtige. Nu skal vi have en temadrøftelse i byrådet, og så må vi se, om det eventuelt kan ende med en eller anden form for en samarbejdsaftale eller noget andet, sagde Jørgen Thøgersen.

Heller ikke SF's Anker Ulsdal ville sige ja til en aftale med lærerne.

- Jeg har hele tiden sagt, at det ville være en favorisering af en medarbejdergruppe. Men jeg hører dog et forslag fra Enhedslisten, som er lidt bredere i formuleringen, mente Anker Ulsdal.

Martin Boye fra Liberal Alliance fandt det vigtigt, at der skabes rum for, at lærerne kan vækste fagligt og socialt