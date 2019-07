- Hovedbyen skal være dynamoen og lokomotivet for resten af kommunen. Derved sikrer vi fremdrift og udvikling i hele Vejen Kommune. Udviklingen smitter af i Brørup, Rødding og Holsted hvor der også er ved at blive opført flere nye bolig-projekter.

Byrådsmedlem Poul Egelykke (V) mener, at udviklingen ikke blot er til gavn for Vejen - men for hele kommunen:

Et unikt rådhus

Poul Egelykke glæder sig over det kommende rådhus:

- Rådhuset kan man virkelig glæde sig over, hver gang man går forbi, og ser det bliver smukkere og smukkere med de flotte murede facader med lysindfald. Nu kan man begynde at forestille sig, hvor unikt et rådhus vi får. Vi glæder os til at kunne se det færdige resultat til oktober, hvor rådhuset står færdigt.

Længere mod syd er Alfa Tower skudt op, og det nye kulturhus tager form. Det bliver et moderne bibliotek og kulturhus, der kommer til at indeholde mange nye spændende faciliteter, som alle kommunens borgere og institutioner får glæde af.

Endelig er der gang i anlægsarbejdet på hjørnet af Søndergade og Askovvej, hvor Aldi opfører ny forretningsejendom. På den vestlige del af grunden er der også nye centralt beliggende boliger på tegnebrættet.