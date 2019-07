Brørup: Et byggemarked på Fabriksvej i Brørup har haft ubudne gæster. Gæsterne - eller rettere tyvene - har fået adgang til byggemarkedets område ved at klippe et hegn op. Fra området er der ifølge politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst blevet stjålet seks fyldte ti kilos gasflasker og 26 tomme ti kilos gasflasker. Indbruddet er sket på et tidspunkt i tidsrummet fra lørdag eftermiddag til søndag. /DAN