Byen fuld af folk til Open By Night: Sol, svin og sang

VEJEN: Der blev solgt helstegt pattegris i begge ender af byen. Og i midten spillede Vejen Garden. Der var linedans, politiske diskussioner, og tusindvis af folk i handelsgaderne og på torvene i Vejen.

Open By Night var fuld af sol, smil, snak og festlig stemning. Og der blev handlet flittigt i alle butikker og boder.

Kræmmerboderne var velbesøgte allerede fra start, ligesom bordene var tæt besat i teltet hos slagter Knag, og grisene fik ben at gå på ved Crazy Daisys grisefest.

Tøjbutikkerne trak kunder, og også Byens Bager havde som vanligt rygende travlt med at sælge blandt andet 1400 kager og 1000-vis af rugbrød.

- Vi sælger mange gange mere end til dagligt. Folk ved, at vi har billigt og godt brød i dag, fortalte Lotte Kristensen. Per Sloth var forbi to gange, sidste gang købte han to bakker med trøfler, selv om han mente, at det måtte være studenterbrød.