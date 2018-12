Butiksudvidelse vil give kunderne flere varer at vælge imellem

GESTEN: Købmand Allan Piihl Haagensen i Gesten vil i en ny, større købmandsbutik, satse mere på økologiske varer, og kunderne kan se frem til også at kunne vælge mellem sunde og lækre færdigretter. De vil desuden kunne købe madpakker.

- Flere og flere vil gerne leve sundt, og i en ny butik vil vi kunne smøre madpakker, som kunderne kan købe om morgenen og tage med på arbejde eller i skole. I dag tilbyder vi sandwich og pølsehorn. I en ny butik vil vi også kunne tilbyde lækre rugbrødsmadder, fortæller Allan Piihl Haagensen.

Han driver i dag en butik på 350 kvadratmeter (inklusiv lager). Den nye butik bliver på 600 kvadratmeter.

I et brev, som købmanden i Gesten efter nytår sender ud til samtlige knap 1.500 indbyggere i Gesten Sogn, står der, at en ny købmandsbutik også vil få et lille hyggehjørne, hvor kunderne kan hygge sig over en kop kaffe, og opfører benzinselskabet Go On et tankanlæg ved butikken, vil det desuden være muligt at få tanket bilen.

I dag har Gesten ingen tankstation, og det betyder, at byens indbyggere må køre til enten Vejen, Bække eller Lunderskov for at tanke benzin.