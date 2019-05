VEJEN: - De indledende 12 buketture vokser videre. De er en fornøjelse for arrangørerne og samler rigtig mange glade deltagere fra sted til sted rundt om i Vejen Kommune, fortæller leder af Vejen Kunstmuseum, Teresa Nielsen.

- Her får vi øje på hinandens fine kunst-, kultur- og naturseværdigheder. Den store opbakning har givet blod på tanden. Seks nye ture er aftalt... og de næste seks er allerede så småt i støbeskeen. Der er dog endnu plads til alle de gode ideer, som borgere rundt om i kommunen måtte ligge inde med. Kender du et sted med en god kombination af kunst og natur, send da gerne forslag til: museum@vejen.dk. Vi ved, at der er stof til mange ture endnu!

- Lørdag den 25. maj - bemærk, at en række af de kommende ture er lagt på lørdage, hvor de 12 første har været på søndag - mødes vi ved Vejen Kirke og går sammen ned gennem kirkegårdens flotte allé af rødege. De over 30 år gamle træer flankerer den yndede, bilfri rute i en direkte forbindelse fra Nørregade til Vester Allé.

- Fra den sydlige ende af kirkegården ser vi, hvor forskelligt en gravplads kan tage sig ud. Nogle ønsker minimal vedligehold, andre en plads i skovbunden eller fuldt udtræk med en lille have. Kirkegården er som en park med træer og buske i mange forskellige højder. Den er et rekreativt område, hvor mange borger passerer på travtur gennem byen.

- Vejen er den af kommunens kirkegårde, hvor billedhugger Niels Hansen Jacobsens gravsten står tættest. Her findes over 50 af dem. Da forhenværende provst Agner Frandsen var den første, der skrev om dem, var det også oplagt, at der her blev passet sælrigt på de bevaringsværdige sten. Der blev etableret et lapidarium - stensamling - et anlæg med små høje, hvor kirkegårdens særlige sten samles. Her ser vi, hvor forskelligt Hansen Jacobsens gravsten tager sig ud alt afhængig af pengepungen, der skulle betale og nok også af, om opgaven greb kunstneren.

- Et flot eksempel er den tresidede sten, som han satte til minde om den skattede søster Maren. Et højdepunkt på turen er hans gravsten for forældrene - gårdejer Carl Peter Jacobsen og hans hustru Ane Kirstine. I en tid uden SU, var det hende, der lagde penge til side, så sønnen kunne få sin uddannelse på Kunstakademiet i København. Af faderens bo blev der afsat den jord, hvor Vejen Kunstmuseum blev opført i 1924. Den 1. juli er det 95 år siden, indvielsen fandt sted, fortæller Teresa Nielsen.

- Fra kirkegården traver vi nordpå ad Nørregade til "Hytten". Den var aftægtsbolig til billedhuggerens fædrene hjem, og her boede han fra 1908 til han i 1924 flyttede ind i den nordlige ende af kunstmuseet. Huset har netop fået nyt stråtag. Det indre afventer renovering og skal føres à jour efter gældende brandkrav. Hytten er en af Vejens få fredede bygninger og boligen var hjertet i et levende værkstedsmiljø, hvor billedhuggeren i andre bygninger havde atelier, Huggehus, keramikovne og lagerbygninger - samt en mægtig end fuld af marksten, der gradvist blev forvandlet til hans livsbekræftende gravsten, når han i dem huggede de livskraftige vækstranker.

- På den anden side af landevejen fortsætter turen forbi gravhøjen ad Jættehøjstien til Skøjtesøen, hvor månedens buket er plukket. Her er atter en blanding af dyrkede havevækster og de vilde planter.