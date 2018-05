Brylluppet blev holdt på de skrå brædder

Vejen: Der er efterhånden mange steder, hvor man kan blive gift sådan helt officielt, og her tænker vi hverken på kirken eller på rådhuset. Hvad med at blive gift for åbent tæppe på en scene for øjnene af et talstærkt publikum? Den slags er dog set før både på film og i en teaterforestilling. Men lørdag var det ikke kun en forestilling - det var også et vaskeægte bryllup med bryllupsgæster og en rigtig giftefoged.

Men det foregik altså på scenen hos Studio 73, hvor en af Studio 73's meget aktive medlemmer, Lene Bendrup, spillede hovedrollen sammen med sin udkårne, Hugo Thomsen. Sammen gav de hinanden et ja med hjælp Vejen Kommunes officielle giftefoged, Berit Trærup, der også er med i Studio 73.

Hele forestillingen var således en borgerlig vielse, og det foregik i farverige og festlige omgivelser, hvor scenen var sat med alt, hvad Studio 73 har af sceneudsmykning med træer og blomster. Selv den røde løber var blevet rullet ud, og alle bryllupsgæsterne havde fået plads ved små hyggelige caféborde.

Blandt gæsterne var også eleverne fra både 4.- og 5. klasse fra Gesten Børnecenter, hvor Lene Bendrup er deres klasselærer. Brylluppet foregik bogstaveligt talt for fuld musik og med sangerinderne, Majbritt Skovbjerg og Tina Nielsen, der til ære gommen sang på engelsk.