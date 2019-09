Syv dage om ugen mødes Fight Team Vejen i gymnastiksalen på Basen i Vejen. Her øver drenge og piger i næsten alle aldre sig i at udsætte deres modstandere for så stor smerte, at de tvinges til at give op. Bag klubben står Vejen Ungdomsskole og en række ildsjæle, for hvem det handler om at skabe et fællesskab både under og efter brydekampen.

Mange af dem er store og muskuløse. Flere af dem er tatoverede på arme og ben. Et par af dem er kronragede og har såkaldte blomkålsører, der vidner om mange timers intens brydning. Andre af dem er bare børn. Fight Team Vejen, et tilbud under Vejen Ungdomsskole, er et kampsportshold, der dyrker brasiliansk jiu-jitsu og mixed martial arts (MMA). Det er hverken tilladt at slå eller sparke - man skal derimod få sin modstander til at give op ved at bruge ledlåse og kvælningsgreb. Det lyder umiddelbart farligt. Selvom de sparrer med hinanden for øvelsens skyld, ser det voldsomt ud. Kampsporten er nu mere end bare kvælertag og smerte. Man kan trække direkte paralleller til livet, hvor det, ligesom i kampen på brydemåtten, handler om at finde en vej, uanset hvilken situation man står i. Det mener både Christian Storm og Tom Møller, der er trænere i klubben. Ifølge Christian Storm, der til dagligt arbejder som ungerådgiver ved Vejen Ungdomsskole, er det helt afgørende, at klubben inkluderer alle - unge og gamle, drenge og piger, ind- og udadvendte, store som små. - Mange har nok en indstilling til kampsport som værende maskulint, voldsomt og råt. Jeg ved godt, hvad folk tænker, når de træder ind i et rum med skaldede, tatoverede mænd, der dyrker kampsport, men det er et stigma, som er interessant at bryde. Vi er i bund og grund venlige mennesker, der brænder for at hjælpe folk i sporten og i livet, fortæller Christian Storm.

Det er som en familie for mig. Christian er som en far, og Tom er som en bror for mig. De er forbilleder, der hjælper mig og de andre med at blive de bedste både på måtten og i livet. Steffen Boyle

Tom Møller strækker ud og ser på, mens Steffen Boyle hjælper med aftenens træningsøvelse. Foto: Mikael Dynnes Holmbo

Steffen fandt sit fokus Målet med Fight Team Vejen er klart. Medlemmerne skal blive god til kampsport, men klubben skal i lige så høj grad facilitere et nærværende fællesskab, hvor gode vaner og hårdt arbejde kan smitte positivt af på alle livets aspekter. I 2016 blev nu 20-årige Steffen Boyle fra Askov trukket med til et arrangement i klubben af en pige fra sin klasse. Dengang var han ikke den bomstærke fyr, han er i dag, så han var med det samme fascineret af, hvordan størrelse i virkeligheden ikke betød noget i MMA og brasiliansk jiu-jitsu. Tre års træning, et hav af medaljer og et mesterskabsbælte senere er han stadig at finde på brydemåtten i gymnastiksalen på Basen i Vejen. Lige over håndleddet på hans højre arm er "Storm jiu jitsu" tatoveret som et permanent bevis på, hvor meget sporten og klubben betyder for ham. - Det er som en familie for mig. Christian er som en far, og Tom er som en bror for mig. De er forbilleder, der hjælper mig og de andre med at blive de bedste både på måtten og i livet, siger han. Spørger man Tom Møller, der i starten var Steffens træningsmakker, kan han mærke, at Steffen har fundet det sted, han hører til. Han har fået et fokus i livet og er tilmed blevet så god til sporten, at han kan undervise de andre medlemmer. - Og han står for alle de træninger, man beder ham om, uden at få en krone for det, fortæller Tom.

Steffen Boyle vandt et mesterskabsbælte til et af de første stævner, han var til med klubben. Foto: Mikael Dynnes Holmbo

Man må for alt i verden ikke skade sin sparringspartner. Det er vigtigt, at man kan stole på hinanden, så der er også er nogle at træne med næste gang. Foto: Mikael Dynnes Holmbo

Rottweileren Basta er klubbens maskot. Hun er ofte at finde i gymnastiksalen, hvor hun trasker ivrigt rundt om brydemåtten i håb om at finde nogen at snakke med. Foto: Mikael Dynnes Holmbo

Steffen Boyle står for aftenens træning. Han er grundig, går i detaljer og viser de andre medlemmer, hvordan de skal tage fat i modstanderen. Foto: Mikael Dynnes Holmbo