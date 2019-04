Brugsen i Hovborg er blevet en flot dame

HOVBORG: Indvielsen af den nye, flotte Dagli'Brugs i Hovborg var der festdag.

Formand Mogens Nielsen sagde i sin velkomsttale til de godt 100 borgere, der var mødt op, at brugsen er blevet en meget flot dame nu.

- Der er kommet nye reoler, brugsen er blevet malet og shinet op, og nye varegrupper er kommet til, bl.a. en meget flot vinafdeling. Derfor er hun en flot dame. Vi håber, I alle sammen vil handle her, så hun bliver ved med at være en flot og dejlig dame.

Der var stor ros til uddeler, personale og "Brugsens Venner" for deres store arbejde med renovering.

Uddeler gennem 30 år Erling Skovsgaard klippede snoren, og bestyrelsen bød på champagne til alle.

Uddeler Heine Pedersen er meget glad for den lokale opbakning til butikken. Brugsen har for nogen tid siden - på foranledning af Erlings Skovsgaard - oprettet en venneforeningen, hvor 10-15 lokale borgerne træder til og hjælper med en masse praktiske opgaver.

Heino Pedersen fortæller at der er kommet wifi i brugsen, som kan benyttes af kunderne. Der kommer også til at være et system "scan og betal", hvor man med sin mobil tlf. kan gå rundt og handle ind og scanne og betale med det samme for det, man putter i kurven.

Moderne tider!