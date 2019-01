Brug for flere frivillige brandmænd

For de tre frivillige brandværn i Vejen Kommune - i Skodborg, Rødding og Jels kan det fremover blive vanskeligere at rekruttere nye frivillige brandmænd.

Vejen Kommune: Udrykninger har der være mange af i 2018, og den knastørre sommer gav de frivillige brandværn under Trekantbrand meget at bestille. I de kommende år får de tre frivillige brandværn i Vejen Kommune brug for at rekruttere flere frivillige brandmænd. Hos Jels Frivillige Brandværn kunne man sagtens bruge tre-fire flere, mens Rødding Frivillige Brandværn mangler tre. Begge brandstationer er normeret til 28 brandmænd. På brandstationen i Skodborg er der i øjeblikket 28 frivillige brandmænd, men stationen er normeret til 30.

- Men hos os i Skodborg har vi hidtil ikke haft problemer med rekrutteringen. I løbet af sommeren har vi fået tre nye, som i øjeblikket er under uddannelse, siger brandkaptajn Peter Schmidt.

Selv om Jels Frivillige Brandværn i øjeblikket ikke har et akut behov, kunne brandkaptajn Søren Callesen godt tænke sig henvendelser fra tre-fire mænd eller kvinder, der kunne tænke sig at blive frivillig brandmænd.

- Vi vil gerne have et løbende optag af folk, som har adresse i Jels, og som kan møde her på stationen inden for fire-fem minutter. Vi skal kunne rykke ud på fem minutter, fra brandalarmen går, siger Søren Callesen, som erkender, at det bliver sværere og sværere at rekruttere mandskab til de frivillige brandværn.