Brørup fyrede en fest af i gaderne

Brørup: Nogen bedre optakt til Brørup Handelsstandsforenings nye tiltag, Brørup i Bevægelse, kunne man snart ikke forestille sig. Det store bankospil fredag eftermiddag samlede nemlig omkring 100 deltagere, og overskuddet her blev godt 5000 klingende kroner. De er alle øremærket til indkøb af en ny julebelysning, og derfor var det også en meget tilfreds koordinator for handelsstandsforeningen, Mogens Christensen, som bagefter kunne meddele, at nu var der råd til at bestille den ny julebelysning hos byens elektriker Ole Fonnesbæk.