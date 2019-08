Brørup VVS har opbygget en kompliceret konstruktion

Det har taget 14 dage for to vvs-montører hos Brørup VVS at konstruere en speciel unit til Bispebjerg Hospital. Vvs-firmaets ordrebog er godt fyldt op.

Brørup: Det første indtryk, man får, når man ikke har forstand på den slags, er, at den ligner en Storm P-maskine eller noget, som Georg Gearløs har skruet sammen med et utal af manometre, termometre, pumper og kugleventiler.

Men spørger man Bjarne Kargaard, som sammen med Torben Søby er indehavere af Brørup VVS, er der tale om unit, der skal installeres i et teknikrum i en af de pavilloner, som er under opbygning på Bispebjerg Hospital i København.

Det er en teknisk konstruktion til opvarmning og køling af pavillonerne, men det er for eksempel også til nedkøling af en mr-scanner.

- Vi har givet et tilbud på det og har så fået ordren. Det er lidt sjovt, at et vvs-firma fra Brørup på den måde har fået sådan en specialopgave på Bispebjerg Hospital, når der i forvejen findes mange andre vvs-firmaer i København, siger Bjarne Kargaard.

Den unit, som Brørup VVS har konstrueret, bliver således en del af den teknik, som skal benyttes på hospitalets "Diagnostic Radiology Center".

Vi har måttet bygge et modelrum med tre vægge i nøjagtig samme størrelse, som det teknikrum, hvor unitten skal installeres.

Det har taget to af vores montører, Lars Nielsen og Henning Andersen, 14 dage at konstruere den. Nu er den blevet færdigsamlet, og vi har trykprøvet den og det hele. Nu skal den så skilles ad igen i moduler og transporteres til hospitalet. Her vil et andet firma sørge for at sætte det hele sammen igen og tilslutte den til hospitalets andre tekniske installationer.

Det er ikke første gang, Brørup VVS har været involveret i opgaver i hovedstaden. Denne opgave er kommet i stand ved et samarbejde med det lokale rådgivende ingeniørfirma, RT Consult, i Holsted.

Tidligere har Brørup VVS også fået ordren på udskiftning af 500 gamle radiatorer og fire kilometer vandrør og faldstammer i et stort boligkvarter i København. Her var fire mand beskæftiget i tre år.

- Vi har meget travlt i øjeblikket og ordrebogen er fyldt godt op. For et par måneder siden havde vi også en større opgave i et nybyggeri i Fredensborg med en gasopvarmet varmecentral og tilhørende radiatorer i ni boligblokke, siger Bjerne Kargaard.