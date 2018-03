Brørup: Sæsonstart i børnenes praktiske og kreative klub

Brørup: Børneklubben 4H er ved at være klar til sæsonstart. Og som altid er der mange ting, børnene kan beskæftige sig med - fra madlavning til pasning af kæledyr, kreative sysler, køkkenhave - og bier, hvis man har mod på det. 4H mangler dog en til at stå for træværkstedet i år, foreningen råder over et godt sted med seks høvlebænke, og der er bare syv mødegange, hvor børnene skal have en hjælpende hånd. Har man tid og lyst, kan man ringe til 4H-formand Marianne Morthorst tlf. 2582 8365 og få en snak.

Som sidste år er der igen et madhold på Brørup skole, hvor forældre og søskende også kan komme og spise med for små penge. Hvis man vil med, skal man tilmelde sig på 4Hs hjemmeside under Brørup-Folding 4H; der er kun plads til 20 børn på holdet.

Alle aktiviteterne præsenteres 7. april kl. 10 på Tirslundvej 39 i Brørup.