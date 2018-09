Brørup MedieNet indgår fordelagtig aftale med Stofa

Ny programsøgning

Skiftet til Stofa betyder, at medlemmerne af Brørup MedieNet fra den 2. oktober skal foretage en ny programsøgning på deres tv.En række kanaler får en ny placering, og forretningsfører Arne Schmidt ved, at det kan give lidt problemer hos nogle medlemmer, fordi programsøgninger ikke er noget, som foretages særligt ofte.



Med den nye aftale vil afregningen for internet og tv frem over ske fra Stofa



Aftalen med Stofa betyder, at Brørup MedieNet træder ud af det lokalt forankrede ASOM-net med hovedkontor i Vejen.