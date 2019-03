Brørup Bio hædret med pris

BRØRUP: Biografforeningen i Brørup og dens over 100 frivillige yder en ekstraordinært indsats for lokalområdet!

Det mener Andelskassen i Syd- og Vestjylland og hædrede ved aktionærmøde i Helle Hallen biografen med Sammen kan vi mere-prisen 2019. Anerkendelsen uddeles til en forening og ildsjæle, der gør en forskel. Med prisen følger 15.000 kroner.

- Biografen drives som forening og er helt afhængig af en stor indsats fra frivillige, lokale ildsjæle. Biografen er med til at skabe sammenhold i byen og lokalområdet, og de frivillige ildsjæle, som sørger for, at biografen kan køre, har i den grad fortjent at få "Sammen kan vi mere-prisen", sagde aktionærformand Chresten Haugaard i sin tale.

- Brørup Bio er en moderne biograf, der viser både de nyeste premierefilm, de gode klassikere og specialfilm. Biografen rummer 1 sal med 144 stole. Selv om biografen er digitaliseret, er der stadig pause i forestillingen som dengang, hvor der skulle skiftes spoler.

- I pausen kan man strække ben og nyde en kop kaffe i biografens café. Brørup Bio lægger desuden lokaler til Brørup Børnefilmklub og tilbyder også live-events blandt andet fra Det Kongelige Teater samt andre arrangementer.

Chresten Haugaard overrakte prisen til Brørup Bios formand Jens Ejner Iversen.

Formanden takkede i sin tale Andelskassen for prisen og de 114 frivillige, som gør det muligt at drive biografen i Brørup.