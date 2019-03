Broer og rækværk trænger til en kærlig hånd

Vejen Kommune: Der er godt nyt for alle de trafikanter, som fra tid til anden kører under broer i Vejen Kommune. Udvalget for teknik og miljø har nemlig afsat 1.604.000 kroner til en række arbejder på kommunens broer. På udvalgets dagsorden kan man læse, at der er tale om påtrængende arbejder.

Vejen Kommunes afdeling, Teknik & Miljø, administrere alle kommunale broer, tunneler og lignende i et system, der hedder Danbro. Her registreres, i hvilken stand, de forskellige broer er, og hvad der skal ske med den fremtidige vedligeholdelse.

Her er der fire steder som topper Danbros liste for Vejen Kommune. Pengene skal bruges til udførelse af udvalgte vedligeholdelsesarbejder, og her er det følgende fire steder i kommunen, der har den højeste prioritet: to steder ved Glejbjerg, et i Lintrup og et sted i Brørup.