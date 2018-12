Broen-Vejen søger frivillige

VEJEN: Hvert år hjælper Broen Vejen mellem 100 og 110 socialt udsatte børn og unge med at få en aktiv fritid ved at bevilge fritidspas og udstyr. Børnene kommer fra hele Vejen Kommune.

- Det arbejde kan vi godt bruge flere frivillige til at hjælpe med. Vi har brug for folk, der gerne vil hjælpe med at arrangere fundraising events, kommunikation på sociale medier eller søge sponsorater, fortæller formand Rose Hansen.

- Næste år har foreningen fem årsjubilæum, og cykel-touren Broen Danmark Rundt kommer til Vejen til næste år. Det vil vi gerne markere, men det kræver, at vi er flere i flokken til at løfte opgaverne, der skal løses for at kunne gøre en forskel for socialt udsatte børn og unge.

- Broen Vejen håber derfor, at der er nogle lokale, som har en "eventmager" i maven, som skal have lov at vokse. Kontakt Broen via hjemmesiden www.Broen-vejen.dk eller mail til info@broen-vejen.dk.