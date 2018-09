Broderet Flower Power

Vejen: Det er lykkedes Knudepunktet og Vejen Bibliotek i samarbejde at få fat på de to kapaciteter indenfor broderi, som kommer en aften til Vejen for at dele ud af deres viden.

Tirsdag 9. oktober kl. 17-21 slår Knudepunktet dørene op for en aften hvor de to lærere Helle Mogensen og Amy Lyngaa fra Skals Højskolen fortæller om højskolen for design og håndarbejde og underviser i broderi af blomster på brocher, knapper med mere.

Helle Mogensen er forstander på Skals Højskolen, uddannet på Designskolen i Kolding i 1991 og har sideløbende med undervisning arbejdet som freelance designer. Amy Lyngaa er uddannet håndarbejdslærer og exam.pæd. i håndarbejde og underviser på Skals Højskolen i broderi, komposition, farvelære og redesign.

Aftenen er for både begyndere og rutinerede og for yngre såvel som ældre. Billetter til arrangementet kan købes både på Knudepunktet og på Vejen Bibliotek og inkluderer også lidt at spise undervejs.