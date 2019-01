VEJEN: Torsdag den 31. januar klokken 19 er der foredrag med Svend Brinkmann i Vejen Kirke. Foredraget skulle oprindelig være holdt i Vejen Sognegård, men da man har solgt masser af billetter, er foredraget flyttet over i kirken.

Svend Brinkmann er psykolog, artikelskribent og forfatter. Han holder med udgangspunkt i sine populære bøger "Stå fast", "Ståsteder" og "Gå glip" et aktuelt og tankevækkende foredrag om kunsten at turde stå fast og gå glip i en tid, hvor udviklingen nærmest er grænseløs.

Det handler om begrænsningens kunst og værdien af at gå glip af noget. Denne livskunst er vigtig både for samfundet og for os som mennesker, mener Brinkmann, som mener, det i sig selv er værdifuldt at lære "at nøjes med" frem for hele tiden at ville det hele.

Han forsøger i sit foredrag at give svar på nogle af livets store spørgsmål: Hvad er værd at stå fast på i tilværelsen? Kan vi virkelig finde retning i tilværelsen ved konstant at kigge ind i os selv og "mærke efter"? Og hvad er et meningsfyldt liv?

Han ser også nærmere på, hvilke alternativer der findes for mennesker, som ikke hele tiden vil stræbe mod at "finde sig selv", men hellere vil stå fast i deres liv og affinde sig med dem, de er.