Bridgeklub fik penge fra Nordea Fonden

Rødding: Nordea-fonden har netop givet gode nyheder til 49 foreninger i Region Syddanmark.

Foreningerne, der tæller alt fra tennisklubber over spejdere til biavlerforeninger har nemlig fået støtte til præcis den aktivitet, der vil gøre en forskel i deres hverdag og for deres medlemmer.

Blandt foreningerne er Klub 96 Rødding Bridgeklub, der får 7.450 kr. til indkøb af en ny computer, kortmapper og spillekort.

- Støtten gør en kæmpe forskel. Med en ny computer der virker, så fungerer vores hverdag rigtig godt. Det betyder, at når vi er færdige med at spille, så går der 5 minutter - så har vi resultatet. Det er altså godt, siger kasserer og turneringsleder Inger Lise Sørensen fra Klub 96 Rødding Bridgeklub.

Støtten kommer også til at betyde noget for lokalmiljøet.

- I sådan en by som Rødding, kan vi jo godt bruge lidt flere aktiviteter. Bridgeklubben er med til at holde liv i byen og snart kan vi jo også sige, at vi har udstyret i orden. Måske endda få nye medlemmer. Og så siger man jo, at når man spiller bridge, så lever man også 9 år længere. Det vil vi da gerne, tilføjer hun.