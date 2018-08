Bridgeklub får 50.000 kroner af fond

Vejen: Efter at have været inviteret til et møde om fundraising, arrangeret af Vejen Kommune, har Vejen Bridgeklub fået gode kort på hånden. Velux Fonden har nemlig imødekommet klubbens ansøgning om et støttebeløb. Vejens bridgespillere har modtaget 50.000 kroner - en økonomisk håndsrækning, der kommer, lige som klubben både skal til at planlægge 50-årsjubilæum og et arrangement i forbindelse med Bridgens Dag i slutningen af august.

Pengene har klubben blandt andet brugt på en kortblandemaskine, der gør det muligt at invitere til for eksempel en distriktsturnering med deltagelse af bridgespillere fra andre bridgeklubber.

I den slags turneringer og i landsdækkende turneringer, men også i den lokale klubturnering kan en kortblandemaskine blande kortene fuldstændig ens, så spillerne bord for bord får de samme kort på hånden. På den måde kan man med større sikkerhed finde frem til spillerne, der har kunnet spille kortene bedst, uden at nogen bagefter kan hævde, at de havde fået uheldige fået kort på hånden. På den måde kan spillerne også bedre måle sig mod hinanden og øge deres evner som bridgespiller.

Der er også blevet råd til at investere i 20 helt nye Bridgemate-maskiner og en server, der løbende bruges til at indkode spillene, resultaterne og oplysninger om de enkelte spillere. Oplysningerne bliver sendt til en central server, som opdaterer Vejen Bridgeklubs lokale hjemmeside under Dansk Bridgeforbunds landsdækkende website med alle de nyeste resultater.

Søndag den 26. august holder Vejen Bridgeklub åbent hus og inviterer til et gratis info-arrangement.

- Alle kan deltage, og her får man mulighed for at lære og at prøve at spille bridge. Vi havde et lignende arrangement i 2016 med 12 deltagere, og de otte fortsatte i klubben, siger Søren Munk, der er formand for Vejen Bridgeklub.

- Vi skal også forsøge at få flere unge til at interessere sig for at spille bridge. Tidligere har vi været på Østerbyskolen og har undervist tre syvendeklasser, og interessen var stor, siger Jytte Damgaard, der er klubbens kasserer.