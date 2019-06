Brandværnets gave til byens borgere kan redde liv

Rødding: Når et menneske får hjertestop, begynder en kamp mod uret. For de første minutters førstehjælp er livsvigtige. Hvis der også er en hjertestarter i nærheden, kan den være medvirkende til at redde liv.

En sådan hjertestarter har Rødding nu også fået i midtbyen, nemlig på væggen udenfor byens brandstation.

Det er Rødding Frivillige Brandværn, der har betalt for hjertestarteren - men borgerne har sådan set indirekte været med til at betale til den. I hvert fald de borgere, der tager plads ved bordene foran brandstationen, når brandværnet inviterer til spisning i forbindelse med det årlige By Night-arrangement.

- Befolkningen har støttet os ved By Night, og nu vil vi gerne give lidt tilbage, siger John Boelck, der er brandkaptajn hos Rødding Frivillige Brandværn, og fortsætter:

- I mange år har vi brugt pengene på ekstraudstyr til bilerne eller til mandskabet. Nu ville vi gerne give en gave til borgerne.