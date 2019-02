Brandstifter og voldsmand dømt til anbringelse

Vestre Landsret har dømt en 39-årig mand til anbringelse uden længstetid i institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

Grønnebæk: Det kunne være endt i den helt store katastrofe natten til juleaftens dag 2017 i et specialcenter for unge og voksne, Kompasrosen, i Grønnebæk.

Lige efter klokken 04.00, den 24. december, knuste en af centrets mandlige beboere nemlig en rude i en terrassedør hos en anden af centrets beboere. Kort efter satte han også ild til en dyne med brug af papir og papruller. Heldigvis gik brandalarmen straks i gang, så tililende personale på centret hurtigt kunne slæbe den brændende dyne ud på terrassen og samtidig tilkalde politiet.

Sporene efter ildspåsættelsen pegede entydigt på den tiltalte - en 39-årig mand, som har erkendt, at han havde knust ruden i terrassedøren med en hammer hos en af centrets andre beboere. Hammeren havde han også vist til politiet. Men han afviste at have tændt ild.

I dagene op til den alvorlige hændelse i Kompasrosen havde han en kontrovers med en anden beboer. Han mente således, at han havde afleveret 500 kroner til vedkommende, der så skulle købe en karton cigaretter til den tiltalte. Men i stedet var vedkommende rejst på et familiebesøg i København.

Den formodede 39-årige gerningsmand blev siden stillet for en dommer ved Retten i Esbjerg og dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap.