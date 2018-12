Søren Callesen, der er brandkaptajn hos Jels Frivillige Brandværn, håber at det kan blive en ny tradition at holde åbent hus på brandstationen hvert år den 24. december.

Jels: Sådan en juleaftensdag kan ventetiden godt føles lang, når man er barn og glæder sig til, at juletræet bliver tændt og gaverne delt ud. At det forholder sig sådan, er baggrunden for, at Jels Frivillige Brandværn denne jul har besluttet sig for at invitere store og små - børn og voksne til åbent hus. At al tiden før juleaften ikke behøver gå med bare at se tv, var der til brandkaptajn Søren Callesens store tilfredshed også mange familier, der syntes, så brandmændene i Jels fik mange gæster.

- At holde åbent hus den 24. december har vi tyvstjålet fra brandstationen i Middelfart, som begyndte med det for et par år siden. Det syntes vi også, kunne være en god idé. Så håber vi også, at børnene tager deres forældre med, for måske er der blandt dem nogle, som kunne have lyst til at blive frivillige brandmænd, siger Søren Callesen.

Jeg Frivillige Brandværn tæller i dag 26 brandmænd m/k og er normeret til 28, så der kunne sagtens svære et par flere. Blandt de 26 brandmænd i Jels er der også to kvindelige brandmænd.

- Her i Jels rykker vi ud inden for fem minutter, som vi skal, men da vi også har mange friske unge mennesker at trække på blandt vores frivillige, kan vi ofte rykke ud inden for fire minutter.