Vejen: Onsdag aften klokken 18.47 rykkede en af politiets patruljer ud til en adresse på Gestenvej ved Vejen, hvor meldingen lød, at der var noget, som brændte.

Det var der også, for på adressen var en person travlt beskæftiget med at bortskaffe forskelligt plastmateriale ved at brænde det af i et bål.

Den slags er strengt forbudt og er en klar overtrædelse af miljølovgivningen. Derfor blev bålet slukket, og vedkommende blev sigtet for at have foretaget en ulovlig afbrænding.

Den sigtede er en 56-årig mand.