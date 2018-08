Brandfare risikerer at ramme Stafet for Livet

Hvert år tændes der lys i masser af lysposer ved Stafet for Livet. Der tændes lys for dem, som er døde af kræft, og for dem, som kæmper med sygdommen. I år risikerer arrangørerne af stafetten at skulle købe LED-lys på grund af brandfare. Arkivfoto

Tørken gør, at arrangørerne af årets Stafet for Livet i Vejen måske må ud og investere i LED-lys. Hvis ikke vi snart får noget mere regn, er det nemlig forbudt at mindes de døde ved hjælp af levende lys.

VEJEN: Landmændene er langt fra de eneste, som sukker efter regn. Også arrangørerne af årets Stafet for Livet i Vejen følger vejr-prognoserne med spænding. Hvis tørken fortsætter, vil der ved årets stafet nemlig ikke blive brugt levende lys ved den lys-ceremoni, hvor stafetdeltagerne mindes de mange, som er døde af kræft, og/eller tænder lys for dem, som kæmper med sygdommen. Der vil i stedet blive brugt LED-lys. Det oplyser Dina Stubbe, formand for styregruppen bag stafetten, som siger: - Brandmyndighederne har udstedt et forbud for brug af levende lys ved stafetten, og dette forbud gælder indtil videre. Først i ugen op til stafetten får vi at vide, om forbuddet gælder det døgn, stafetten afvikles. Det er lidt sent af hensyn til vores planlægning, og derfor er vi allerede nu i fuld gang med at indhente tilbud på LED-lys.

De penge er naturligvis en ekstra udgift for os, men det gode ved sådan en investering er jo, at lysene kan bruges år for år. Dina Stubbe, formand for styregruppen bag Stafet for Livet i Vejen

