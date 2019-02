Branden blev slukket to gange

Veerst: Det var en genstridig brand, som brandvæsnet rykkede ud for at slukke torsdag aften på Granhøjgårdvej i Veerst.

Alarmen gik klokken 21.28, og meldingen lød, at en lagerhal, hvor der i den ene ende er indrettet et værksted og et opholdsrum, var overtændt. Men klokken 21.59 var det lykkedes at slukke branden - troede man.

Men klokken 22.23 blussede branden atter op, og så måtte brandvæsnet atter i gang med slukningsarbejdet. Anden gang var branden så slukket en halv time senere.

Politiet oplyste fredag formiddag, at brandårsagen endnu var ukendt.