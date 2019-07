Bække: Onsdag aften klokken 20.10 modtog alarmcentralen en melding om en brand i et klubhus i Søndergade i Bække. Det viste sig at være et køleskab, som var brudt i brand - formentlig som følge af en kortslutning.

Ingen kom noget til ved branden, som blev slukket, og som resulterede i en del sodskader.