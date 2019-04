Brandmænd efterslukker bygningsbrand: Blev mødt af 6-8 meter høje flammer

Onsdag morgen blev brandvæsenet kaldt ud til en større brand hos Danish Agro i Sdr. Hygum. Brandfolkene er i øjeblikket i gang med at efterslukke og sørge for, at branden ikke blusser op igen.

Sdr. Hygum: Onsdag morgen klokken 04.55 bliver der slået alarm til brandvæsenet.

- I første omgang lyder meldingen på en gårdbrand, men da vi kommer herud, kan vi se, der er ved den store silo, fortæller Ronni Petersen, der er indsatsleder ved TrekantBrand.

Branden er opstået i en af bygningerne ved den store hvide silo hos Danish Agro på Ribevej i Sdr. Hygum.

Og flammerne har godt fat, da brandfolkene ankommer.

- Da vi kommer, står der seks til otte meter høje flammer op af taget, siger Ronni Petersen.

Indsatslederen fotæller, at der i løbet af morgentimerne har været omkring 70 brandmænd i aktion, og man forventer tidligst at være færdig på stedet over middag.

- Lige nu er vi i gang med at efterslukke, siger Ronni Petersen.

Han fortæller, at man skal i gang med at undersøge bygninger og siloer med et termisk kamera for at finde ud af, om der er yderligere varmeudvikling på steder, der ikke umiddelbart er synlige.

Hvordan branden i bygningen er opstået, ved man endnu ikke.

- Der bliver noget brandefterforskning, men det bliver allertidligst i morgen, siger John Christiansen, der er indsatsleder ved Syd- og Sønderjyllands Politi.