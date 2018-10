Boye kæmpede forgæves for at få udsat ny ekspropriation

Vejen: Det blev den ene mands forgæves kamp mod den resterende del af byrådet, da Martin Boye, Liberal Alliance, med et noget nær ideologisk korstog forsøgte at få udsat beslutningen om en ny ekspropriation af Skovgårdsvej i Vejen.

Sagen om Skovgårdsvej er blevet en landsnyhed. Højesteret har kendt en del af ekspropriationen for ulovlig, og nu har landmanden Martin Lund Madsen bekendtgjort, at han med den ukrænkelige ejendomsret i baghånden vil spærre Skovgårdsvej mandag den 22. oktober.

- Jeg vil inderligt bede byrådet om at udsætte sagen. Jeg mener, at den her sag er så alvorlig, at vi ikke skal haste den igennem. Hvorfor er det, at der ikke skal være en høring. Vi kan vel risikere, at vi står over for en ny retssag med de omkostninger, som det vil føre med sig. Jeg mener, at sagen lige nu køres videre på et noget uoplyst grundlag, lød det fra Martin Boye.

Borgmester Egon Fræhr fastslog, at det nu er indstillingen, at der sættes gang i en lovliggørelse af projektet. Det skal ske med en ny ekspropriation, som denne gang skal foretages efter vejloven.

Frank Schmidt-Hansen (K) mente: - Jeg er sådan set principielt enig med Martin. Men hvis du havde den viden, som vi har fået i økonomiudvalget, og det mener jeg sådan set i bagklogskabens klare lys, at du burde have haft, så ville du måske se på sagen lidt anderledes.