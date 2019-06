Bowlingpigen Hanne til tops i Europafinalen

BRØRUP: Hanne B. Antonsen fra Brørup vandt bronze i finalen ved et stævne for Europas otte bedste unge bowlingsspillere ved Youth European Tour i kategorien Girls under 16 i København.

- Selvom jeg går ind til hver kamp og stævne med ønske om, at vinde - skal man også være realistisk, mener Hanne, som er superglad for præstationen, der langt overgik hendes forventninger.

- Bare det at være med er jo fint, og at ende som nummer otte var et godkendt resultat. I bedste fald håbede jeg på en 6. plads. Forberedelserne til finalen har ikke været helt optimale da der har været en del udfordringer privat, og så skulle jeg konfirmeres midt i det hele, fortæller Hanne.

Men hun fandt altså den indre ro og kæmpede til den sidste kugle var kastet og den sidste kegle var væltet.

Hanne susede forbi to hollandske favoritter, og det var i sig selv en stor sejr for hende. Hanne er mere end tilfreds med dagen, og med selvtillid i rygsækken kan hun nu gå igang med forberedelserne til den Danske Rankingfinale og klubmesterskabet.