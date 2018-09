Borgmester til de ældre: Gem bekymringerne

Økonomiudvalget vil spare et stort millionbeløb på ældreområdet i budgetårene 2019-2022. Borgmester Egon Fræhr (V) håber, at pengene kan findes ved effektiviseringer, så man kan undgå serviceforringelser.

Vejen Kommune: Ældreområdet står for skud i i Økonomiudvalgets budgetforslag.

I budgettet for 2019 lægges der op til at spare 500.000 kroner. Et beløb, der stiger til henholdsvis 5 mio. kr., 15. mio. kr. og 25 mio. kr. i de følgende tre overslagsår.

Besparelserne skal ses i lyset af, at budgettet på ældreområdet samtidig stiger i de kommende år, fordi der bliver flere ældre. Fra 376,5 millioner kroner i 2019 stigende til 384 millioner kroner i 2022.

Reelt bliver der dog færre penge pr. ældre borger. Trods det vil politikerne arbejde for at undgå serviceforringelser.

- Vi arbejder på at fastholde vores kvalitetsstandard for de ældre. Vi kan se, at fokus på forebyggelse og genoptræning gør, at folk bliver ældre, før de skal have hjælp, og at ældre borgere udskrives hurtigere fra sygehusophold end tidligere. Det er nogle områder, hvor vi kan sige, at vi bruger færre penge på den enkelte ældre uden at slække på kvaliteten. Men først og fremmest vil vi effektivisere vores arbejdstilrettelægning. Ældreområdet er et stort område, så der er muligheder, siger borgmester Egon Fræhr (V), som dog også forstår, at kommunens ældre borgere kan være bekymrede for, hvad fremtiden bringer.

- Man er altid bekymret for det ukendte. Men man kan også vælge at se det på en anden måde. Vi vil gøre vores ypperste for at sikre, at borgerne får en lige så god behandling. Og så synes jeg, man skal gemme sine bekymringer, til man ser resultatet. Nu har vi lagt rammerne, og så skal de udmøntes af udvalget, siger han.