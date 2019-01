Borgmester om vejstrid: Vi skal kunne passere jernbanen

Borgmester Egon Fræhr (V) mener, Skovgårdsvej skal åbnes og påpeger, at det er en vigtig opgave for en kommune at sikre almenvældets interesser.

VEJEN: Vejen Kommunes borgmester Egon Fræhr (V) mener, det er vigtigt, at Skovgårdsvej genåbnes.

Avisen har præsenteret ham for den kritik af byrådets og kommunens arbejde, som svineavler Martin Lund Madsen leverer i en artikel, lagt online på JV.dk tidligere i dag, onsdag, og borgmesteren har følgende kommentarer:

- Vejen Kommune har til opgave at sikre almenvældets interesse, og det er her at få vejen åbnet for trafik. Det er en helt uholdbar situation, at vi ikke kan passere jernbanen. Broen ligger, hvor den ligger, og vejen er der allerede.

Han mener desuden, at kommunen ved at lovliggøre vejen følger afgørelsen i Højesteret.

Han siger:

- Højesteret skal følges, så derfor er en retlig lovliggørelse med en ny ekspropriation nødvendig. Herudover har jeg ikke flere kommentarer til Martin Lund Madsens kritik.