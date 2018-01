Borgmester om gigantisk omformerstation: Vi har ikke noget valg

Vejen Kommune har ikke noget at skulle have sagt, når det kommer til Energinets store omformerstation, som er udset til at blive placeret i Revsing. Sådan lyder det fra borgmester Egon Fræhr, som dog håber på en god dialog med de bekymrede naboer.

- Vi har jo ikke noget valg. En omformerstation skal ligge der, hvor ledningen er, og der ligger i øvrigt allerede en station. Vi kan gå ind og påvirke situationen ved at stille krav til afstande og udseende, og det er også det, vi har gjort. Men at tænke sig til en situation, hvor vi siger, at vi slet ikke vil have den, der er vi ikke, siger Egon Fræhr.

Udsigten til den kolossale nabo bekymrer flere af naboerne, som også har protesteret ad flere omgange. En af dem, der bliver nabo til anlægget, er Brian Guldager Iversen fra Gestenvej. Han er skuffet over, at kommunen ikke i højere grad har taget naboernes parti.

Før nytår blev en lokalplan, som baner vejen for det store anlæg, godkendt i Udvalget for teknik og miljø, og tirsdag kom turen så til politikerne i Økonomiudvalget.

Revsing: Den milliarddyre omformerstation, som statsejede Energinet håber at placere i Revsing mellem Vejen og Gesten, er tættere på at blive til virkelighed.

Håber på dialog

Han håber på, at der kan være en god dialog med naboerne.

- Det er også vores indtryk, at bygherren er meget opmærksom på det, for Energinet er ikke interesseret i andet, end at det hele foregår på ordentlig vis. Udover dialogen kan der så være nogen, som vil benytte sig af deres formelle ret til at gøre indsigelse. Men så er vi ovre i den juridiske afdeling, siger Egon Fræhr.

I et brev til de bekymrede naboer har Energinet tidligere skrevet, at kompensationsspørgsmålet vil være op til en konkret vurdering, når anlægget står færdigt.

- Nu er afstandene forholdsvis store, men det er klart, at det er et bygningsværk, som kommer til at fylde i landskabet. Det kan ikke undgås, siger Egon Fræhr.

Mellem 1,5 og to mia. kr. forventer Energinet at skulle betale for omformerstationen, som skal være i den ene ende af en 770 km. lang jævnstrømsforbindelse mellem Storbritannien og Danmark. Bygningen bliver på cirka 40.000 kvm. med en makshøjde på cirka 24 meter, mens lynafledere forventes at blive på 30 meter.